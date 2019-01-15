Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Fazlası Ürünler Şehit Çocukları İçin Bursa Dönüşüyor

İhtiyaç Fazlası Ürünler Şehit Çocukları İçin Bursa Dönüşüyor

2 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ait "Giysi Geri Dönüşüm Kumbaraları"na atılan ihtiyaç fazlası kıyafet ve oyuncaklar, yurt dışında ikinci el pazarında satılarak şehit ve gazi çocuklarına burs imkanı sağlıyor.

İhtiyaç Fazlası Ürünler Şehit Çocukları İçin Bursa Dönüşüyor, System.String[]
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ait "Giysi Geri Dönüşüm Kumbaraları"na atılan ihtiyaç fazlası kıyafet ve oyuncaklar, yurt dışında ikinci el pazarında satılarak şehit ve gazi çocuklarına burs imkanı sağlıyor.

İstanbul'un bir çok noktasında bulunan geri dönüşüm kumbaralarında toplanan ve yurt dışındaki ikinci el pazarlarında satılan kıyafet ve oyuncaklar sayesinde İstanbul'daki 400 şehit ve gazi çocuğuna 500 liraya varan miktarlarda burs veriliyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle buluşmasında geri dönüşüm kumbaralarının önemini vurgulayarak, İstanbullulardan destek istedi.

Kerimoğlu, kumbaraların Bakırköy'ün birçok noktasına konmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selda Alkor, Yardım Çalışmalarında Bulunan Gamze Özçelik'e Seslendi: Afrika'yı Bırakıp Türkiye İle İlgilen Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:49:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Fazlası Ürünler Şehit Çocukları İçin Bursa Dönüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]