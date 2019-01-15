İhtiyaç Fazlası Ürünler Şehit Çocukları İçin Bursa Dönüşüyor
2 saat önce
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ait "Giysi Geri Dönüşüm Kumbaraları"na atılan ihtiyaç fazlası kıyafet ve oyuncaklar, yurt dışında ikinci el pazarında satılarak şehit ve gazi çocuklarına burs imkanı sağlıyor.
Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ait "Giysi Geri Dönüşüm
Kumbaraları"na atılan ihtiyaç fazlası kıyafet ve oyuncaklar, yurt dışında ikinci el pazarında satılarak şehit ve gazi çocuklarına burs imkanı sağlıyor. İstanbul
'un bir çok noktasında bulunan geri dönüşüm kumbaralarında toplanan ve yurt dışındaki ikinci el pazarlarında satılan kıyafet ve oyuncaklar sayesinde İstanbul'daki 400 şehit ve gazi çocuğuna 500 liraya varan miktarlarda burs veriliyor. Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle buluşmasında geri dönüşüm kumbaralarının önemini vurgulayarak, İstanbullulardan destek istedi.
Kerimoğlu, kumbaraların Bakırköy'ün birçok noktasına konmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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