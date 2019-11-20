İhtiyaç Haritası: Sosyal medya paylaşım butonundan fazlasıyız

İhtiyaç Haritası Kuruluşu Kurucu Üyesi Oyuncu Mert Fırat , bireylerin ihtiyaçlarından, toplumların ihtiyaçlarına ulaştıklarını vurgulayarak, "Sosyal medya paylaşım butonundan fazlasıyız" dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ikinci gününde oyuncu Mert Fırat'ın kurucu ortaklığında imece kültürünü yaşatan İhtiyaç Haritası Platformu'na özel bir oturum ve kampanya gerçekleştirildi. Dar gelirli sahip kişilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve kar amacı gütmeden farkındalık ve sosyal amaç güden İhtiyaç Haritası oturumu "Sorumluluk" mottosuyla İstanbul Wyndham Grand Levent Otel'de gerçekleşti.

İhtiyaç Haritası, İnogar, İnogarART Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda, İhtiyaç Haritası, İnogar, İngogarArt, Moda Sahnesi, Sanat Mahal ve DasDas Kurucu Ortağı Mert Fırat ile İdema, İhtiyaç Haritası, İnogar, İnogartArt, Sanat Mahal Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür konuşmacı olarak katıldı.

Anadolu'nun önemli değerlerinden imece kültürünün konuşulduğu oturumda, Mert Fırat, İhtiyaç Haritası'nın ortaya çıkış öyküsüyle ilgili olarak, "İhtiyaç Haritası benim için bir ihtiyaçtı" dedi ve çocukluğunda edindiği mahalle bazında dayanışma deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileriyle ilgili şöyle konuştu:

"Aynı zamanda engellilere yönelik çalışan derneklerden, cinsiyet eşitliği derneklerine kadar farklı sivil toplum kuruluşlarıyla tanışmama da vesile oldu. Sivil düşünmek ve derdimizi buradan anlatmak esas amacımızdı, kullanıcısının katkısıyla gelişebilecek bir sistem hedefledik. İhtiyaç Haritası'na sivil toplumun buluşma merkezi dedik, çalışmalarımızı hiyerarşik düzenden sıyırıp dayanışma esasına dayanarak yürütmek istedik. Ancak destekçilerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz için işleri kolaylaştırmadık. Bunun için emek, zaman, çaba harcamalısınız, olduğunuz yerden dışarı çıkmalı, mahallenizde, memleketinizde, şehrinizde ne gibi ihtiyaçlar var buna bakmalısınız dedik. Destekçilerin de ihtiyaç sahiplerinin de sorumluluk almasını istedik ve platformu oluştururken ciddi güvenlik adımlarıyla ilerledik."

Yaptığımız çalışmalarla güven endeksini yüzde 86 ya çıkarttık

İhtiyaç haritasi Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan yaptıkları yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle kamuoyunda güvenirlilik endeksini yüzde 86 oranında artırdıklarını ve özveri, güven ve paylaşımın ihtiyaç haritası kuruluşunun temel olgularını oluşturduğunu vurguladı ve ekledi:

"Kar amacı gütmeyen, farkındalık ve sosyal değer yaratmak adına büyük bütçeleri üretebilen bir kooperatifiz. Bu sosyal faydayı ve değeri üretmek için sermaye piyasaları ile çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Yapilan destek ve bağışlarla dar gelirli ve olanağı olmayan çocuklara imkan ve olanak sağlıyoruz." diyerek sosyal sorumluluğun önemini vurguladı. Arslan kaynakların eşit bir biçimde dağılması için kesinlikle nakit para bağışını kabul etmediklerinin de altını çizdi.

İhtiyaç Haritası kurucu üyesi Dr. Ali Ercan Özgür de, finansal deneyimi, ekonomik planlamayı, saha tarafını ve icraatiyle, projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı ve ekledi:

"Toplum ile sağlıklı düşünme ve davranma, yararlı olma konularında derdim olduğu için bu projenin ismini 'İhtiyaç Haritası' koyduk. Kavram yaratarak ekonominin yeni sosyal karakterlerinden olduk. Fakat temel çıkış noktamız her zaman eşitlik oldu. Bir başkasına destek olmak, ihtiyacına cevap vererek o mutluluğu görmek ilham verici ve aynı zamanda bir sonraki adım için ateşleyici bir güç oldu. Bu bağlamda sermaye piyasaları ve özel sektör bizim koçumuz, yol gösterenimiz niteliginde oldu.

"Mert Fırat'ın tanınırlığı ile yola çıkarak projemize karşılık almaya başladık ve sadece bir yıl içinde çok büyük veri topladık. Bu platform ile 700 binin üzerinde finansal ödenek sistemi üretmiş olduk.

"Dünyada insani yardım kuruluşlarından davetler alıyoruz. Diğer taraftan kurumsal iş birlikteliklerimiz devam etmekte. 100 bin liralık eğitim projesi finansmanını Akbank ile gerçekleştirdik.

"Sermaye piyasaları tam da bu nokta da ortaya çıkıyor. Yerel finansı güçlendirerek global finansa ulaşabiliriz. Çevre ve iklim tarafını düşünerek üretim yapmalıyız.

"Yeni kuşak bu tarz dijital platformlara müthiş derecede güven sağlıyor. Bunu göz önüne alarak bizde davranış kalıpları geliştirdik.

"Örneğin daha genç kuşağa ulaşmak için eğlenceli bir üslup oluşturduk. Buna mukabil çeşitli bilgisayar oyunları geliştirdik. Sosyal etki, iyilik ve ihtiyaca cevap üretmeye projelerimizle devam edeceğiz."

- İstanbul