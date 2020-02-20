İhtiyaç kredisi faiz oranları son 1 yılda yüzde 52 düşüş gösterdi

Şubat ayı itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranı taban puanı yüzde 0,89 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, yüksek faiz oranlarından kredi kullananlar yeniden yapılandırma için başvuruda bulunuyor. Uzmanlar ihtiyaç kredisini yapılandırmanın iki şekilde yapılabildiğini ve erken ödeme durumunda herhangi bir ceza olmadığını belirtiyor.



İhtiyaç kredisi taban faiz oranları şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 düşüş yaşadı. Hesapkurdu.com verilerine göre, bankalar tarafından verilen en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı 2019 Şubat ayında yüzde 1,89'ken 2020'de yüzde 0,89'a geriledi. İhtiyaç kredisi taban faiz oranının yüzde 2,45 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı 2019 ve 2018'in eylül, ekim ve kasım aylarında ihtiyaç kredisi kullananlar, yeniden yapılandırma ile faiz yükünden kurtulmak istiyor.



"20 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde yapılandırmayla 3 bin 370 TL tasarruf sağlanabiliyor"



İhtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasıyla küçük meblağlarda bile faizden tasarruf edilebildiğini belirten Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Örneğin, geçtiğimiz yıl şubat ayında 24 ay vade ile 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi en düşük faiz oranı olan yüzde 1,89 üzerinden kredisini almış olsaydı, ödeyeceği toplam tutar 2 yılsonunda 26 bin 155 TL olacaktı. Ancak bugün, kalan bir yılık borç için yapılandırmaya giderse mevcut kredi faizi oranı yüzde 0,89 üzerinden 3 bin 370 TL tasarruf sağlamış olacak. Kredi yapılandırması yalnızca güncel faiz oranlarından maliyet avantajı sunmuyor, ayrıca farklı bankalardaki kredilerin tek bir bankada toplanmasına ve esnek bir planın oluşturulmasına da olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.



"Kredilerde iki şekilde yeniden yapılandırma mümkün"



Tüketicilerin ihtiyaç kredisi borçlarının iki şekilde yapılandırılarak kapatılabildiğini söyleyen Ersin Yaşar, "İlk yapılandırma türü, yüksek faiz oranından çekilen kredilerin, güncel düşük faiz oranı üzerinden kapatılmasıyla tasarruf sağlamaya yönelik yapılıyor. Banka bu durumda krediyi peşin olarak kapatarak güncel faiz oranlarından hesaplama yaparak en uygun vadeye göre borç yeniden yapılandırılır. İkinci yapılandırma şekli ise kullanılan kredi ya da kredi kartı borçlarının daha rahat bir ödeme planıyla yapılandırılmasına yöneliktir. Kredi borçları ve gelir durumu bankaya beyan edilerek yapılandırma süreci başlatılabilir." dedi.



"Yapılandırma için en kritik husus kredi notu"



Kredi borcu yapılandırma işleminde kar-zarar hesabına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Ersin Yaşar, "Kredi yapılandırmaları her koşulda tüketiciye fayda sağlamayabilir. Yapılandırma için doğru bir zamanda olunduğundan emin olmak gerekir. Başvuru yapmadan önce birkaç bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinden karşılaştırma yaparak en doğru seçim yapılmalı. Yapılandırma konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kredi notu. Kredi yapılandırması için yapılan her başvuru kredi notuna göre işleme alınıyor. Kredi notu düşük olanların yapılandırma talepleri kabul edilmiyor." şeklinde konuştu. - İSTANBUL