İhtiyaç Malzemeleri Aliağa'dan Yola Çıktı - Son Dakika
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İhtiyaç Malzemeleri Aliağa'dan Yola Çıktı

İhtiyaç Malzemeleri Aliağa'dan Yola Çıktı

09.08.2021 14:03

Aliağalılardan Yangın Bölgelerine Destek.Aliağalı vatandaşların, yangın bölgelerinde görevli söndürme ekipleri ile yangından etkilenerek evlerini kaybeden vatandaşlara göndermek istediği ihtiyaç malzemeleri, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde, tır vasıtasıyla yangın...

Aliağalılardan Yangın Bölgelerine Destek.

Aliağalı vatandaşların, yangın bölgelerinde görevli söndürme ekipleri ile yangından etkilenerek evlerini kaybeden vatandaşlara göndermek istediği ihtiyaç malzemeleri, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde, tır vasıtasıyla yangın bölgelerine gönderildi.

Aliağalılar, yangın bölgelerinde fedakarca mücadele eden söndürme ekipleri ile yangından etkilenen bölge halkının acil ihtiyaçları için büyük bir duyarlılık gösterdi. Vatandaşlar, acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerin dışında birçok eşya ve ürünü yangın bölgelerine gönderilmek üzere Aliağa Gençlik Merkezi'ne teslim etti.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi personeli tarafından kayıt altına alınan ve paketlenen ürünler, yangın bölgesine ulaştırılmak üzere Aliağa Gençlik Merkezi önünden yola çıktı.

Kaynak: Habermetre
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