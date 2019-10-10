Son Dakika Haberleri: İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı
Son Dakika Güncel İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı

İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı

51 dakika önce

Sultanbeyli'de adliyeye götürülen bir şüpheli, tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçtı.

İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı, System.String[]

Sultanbeyli'de adliyeye götürülen bir şüpheli, tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçtı.

Alınan bilgiye göre, karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.T, adliyeye götürüldüğü sırada polislere tuvalete gitmesi gerektiğini söyleyerek aracın Sultanbeyli'de durmasını sağladı.

Araçtan indirilen O.T. bir anda polislerin elinden kaçarken, polisler şüpheliyi araçla takip etti. Kovalamaca sırasında ekip aracının lastiğinin patlaması üzerine, polisler yaya olarak şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Ekipler, Aydos Ormanı istikametine kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için destek talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve bölgeye sevk edilen polis helikopterinin şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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