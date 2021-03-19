İhtiyaç nerede Büyükşehir orada - Son Dakika

İhtiyaç nerede Büyükşehir orada

19.03.2021 11:59
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa'nın Yamanlı Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar hızlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa'nın Yamanlı Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar hızlandı.

Bursa'da kırsaldan kent merkezine olan göçün önüne geçmek için tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa İlçesi'ne bağlı Yamanlı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 840 metrekare alanda 323 metrekare inşaat alanına sahip projede düğün salonu, mutfak, depo ve tuvaletler bulunuyor. Çatı kaplama çalışmaları devam eden proje tamamlandığı mahalle halkının özel günlerine ev sahipliği yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle kırsal mahallelerde ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve yaşam kalitesini yükseltecek yatırımların vatandaşlarla buluşturulması adına tüm ilçelerde zaman zaman mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Sorunları birinci ağızdan dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Ulaşım ve altyapı bizim olmazsa olmazımız. Bunun yanında her mahallemizin kendine göre bazı öncelikleri var. İmkanlarımız ölçüsünde gerek muhtarlarımızdan gerekse de bölge halkından gelen talepleri değerlendiriyoruz. Mustafakemalpaşa ilçemizin Yamanlı Mahallemize de çok amaçlı olarak kullanılabilecek bir mahalle konağı kazandırıyoruz. Çalışmalar hızla ilerliyor. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA

İhtiyaç nerede Büyükşehir orada
İhtiyaç nerede Büyükşehir orada
İhtiyaç nerede Büyükşehir orada
İhtiyaç nerede Büyükşehir orada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç nerede Büyükşehir orada - Son Dakika


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