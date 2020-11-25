İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek - Son Dakika

İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek
25.11.2020 17:09
Diyanet İşleri Başkanlığı, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceğini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceğini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, "Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceğini duyurdu." bilgisine yer verildi.
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