İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da hayırseverler tarafından yetim ve ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunuldu.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Buldukbaba Camisi'nde çalışan din görevlisi Abdullah Sağlam, hayırseverlerden topladığı yardımları yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Bir yandan görevini yürütürken diğer yandan da her gün belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Sağlam, son olarak hayırseverin bağışladığı çeşitli kıyafetleri 150 ihtiyaç sahibine teslim etti.

Abdullah Sağlam, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirten Sağlam, "İl Müftülüğünce belirlediğimiz aileler var ve ihtiyaçları ne olursa olsun gidip kapıları çalıp kendilerine teslim ediyorum. Bu sabah yoğurt ve yumurta dağıtımı yaptım, öğleden sonra da bir hayırseverimiz çeşitli kıyafetler verdi, ben de ihtiyaç sahiplerine teslim ettim. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Yardımlarımız devam edecek." dedi.

İhtiyaç sahiplerinden Miyase Demirhan ise Sağlam'ın sürekli kendilerine çeşitli yardımlar getirdiğini anlatarak, "Allah hayırseverlerimizden razı olsun, onların sayesinde evlerimize yardımlar geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Zekiye Demirdaş ise hayırseverlere yardımları için teşekkür etti.