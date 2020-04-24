İhtiyaç sahibi 7 bin 502 aileye biner liralık destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi 7 bin 502 aileye biner liralık destek - Son Dakika

İhtiyaç sahibi 7 bin 502 aileye biner liralık destek

6 saat önce

Uşak'ta korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 502 aileye 1000'er liralık destek ödemesi yapıldı.

İhtiyaç sahibi 7 bin 502 aileye biner liralık destek, System.String[]

Uşak'ta korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 502 aileye 1000'er liralık destek ödemesi yapıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek verildi. Uşak Valiliği de korona virüsten dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek programı kapsamında harekete geçti. Oluşturan paket kapsamından toplamda 7 bin 502 aileye 1000'er liralık destek verildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "İki gün gibi kısa bir sürede ödemeleri adreslere götürerek elden teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - UŞAK

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:32 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Şanlıurfa'da, TBMM'yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhtiyaç sahibi 7 bin 502 aileye biner liralık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]