İhtiyaç sahibi 7 bin aileye kurban dağıtılacak - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, 7 bin aileye kurban dağıtımında bulunacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla, ihtiyaç sahibi ailelere kurban ve 2 bin TL de nakit yardım yapacaklarını bildirdi.

Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ocak ayının başında 750 TL, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere bin TL destek sağlamıştık. Kurban Bayramı öncesi özellikle ihtiyaç sahibi 7 bin ailemize yardımcı olmak istedik. Böylelikle son altı ay içerisinde vatandaşlarımıza yaklaşık 25 milyon TL sosyal destek sağlamış olacağız."