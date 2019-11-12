İhtiyaç sahibi aileler için yufka ekmeği yapıldı

Kadirli'de, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan gençler ve eğitmenler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yufka ekmeği yaptı.

Merkezin müdürü Kamil Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, merkez bahçesinde hazırlanan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Haftada bir gün 200 ekmek yaptıklarını ifade eden Kerimoğlu, "Merkez olarak, 'Gençlerin iyilik ağacı projesi' kapsamında merkezimizde kurs açan eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle el ele vererek güçlerimizi birleştirip yardım çalışması başlattık. Bu vesileyle yufka ekmek yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Her hafta düzenli olarak yapacağız." dedi.