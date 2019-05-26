Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara iftar yemeği

İhtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara iftar yemeği

4 saat önce

Antalya'da ihtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara, iftar yemeği verildi.

İhtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara iftar yemeği, System.String[]
Antalya'da ihtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara, iftar yemeği verildi.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Antalya Anneleri Sosyal medya gurubu ve Antalya Yardımlaşma Platformu tarafından düzenlenen iftar programında, ihtiyaç sahibi aileler ile otizmli çocuklar bir araya geldi. Sanatçı Erdinç Karadeniz'in de sahne aldığı organizasyonda aileler ve çocukların eğlenmesi için çeşitli gösteriler sunuldu.

Ramazan ayı ve sivil toplum ruhuna yakışır bir program düzenlediklerini ifade eden Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, "Manevi duyguları iliklerinize kadar hissettiğimiz bir organizasyonu gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Tam da Ramazan'a özel, sivil toplum ruhuna yakışır bir program oldu. Emek veren destek olan herkese, özellikle Antalya Anneleri kurucusu Pelin Delioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Akdeniz, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:28:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara iftar yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]