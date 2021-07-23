Tuzla'da, 5 ton kurban eti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, bağışçıların destekleriyle 5 ton kurban etini, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı, ilçede yaşayan ailelere toplam 5 ton kurban eti dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi Aşevi'nde, hijyen kurallarına uygun şekilde 4'er kilogramlık paketlere konulan etler, soğuk zincir araçlarıyla ailelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bayramların paylaşma duygusunun hissedildiği en özel günler olduğunu belirtti.

Yazıcı, Kurban Bayramı'nda paylaşmanın çok daha özel olduğunu kaydederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Bağışçılarımızın destekleri ile kurban etlerini ailelerimize ulaştırdık." ifadelerini kullandı.