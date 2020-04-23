İhtiyaç sahibi ailelere 8 ton et dağıtılacak - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi ailelere 8 ton et dağıtılacak

6 saat önce

İhtiyaç sahibi ailelere 8 ton et dağıtılacak Şırnak Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından 1 ay boyunca her hafta ihtiyaç sahibi ailelere 2 ton et dağıtılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere 8 ton et dağıtılacak, System.String[]

İhtiyaç sahibi ailelere 8 ton et dağıtılacak

ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından 1 ay boyunca her hafta ihtiyaç sahibi ailelere 2 ton et dağıtılacak.

Şırnak Bahçelievler Mahallesinde bulunan belediye mezbahanesindeki kesim yerine gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve İl Müftüsü Ramazan Tolan, et kesim yerinde incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, salgın nedeniyle ülke olarak önemli bir süreçten geçtiklerini kaydederek Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla vatandaşlara gerekli yardımların aksatılmadan devam edildiğini söyledi. 155, 156 ve 112'den yaklaşık 3 bin çağrı aldıklarını aktaran Vali Pehlivan, bunların tümüne ulaşıp gerekli yardımların sağlandığını ifade etti. Vali Pehlivan, "Vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldık. Bunu yaparken sadece dar gelirlilerin ötesinde bu virüs salgını nedeniyle işini kaybetmiş, gelirlerini kaybetmiş vatandaşlarımıza ulaşmak adına organizasyon yapıldı. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında da hane başı bin lira ödeme uygulamasını PTT'den güvenlik mensubu arkadaşlarımız tarafından ulaştırıldı" dedi.

53 bin aileye yardım ulaşıldı

Birinci etapta 36 bin, ikinci etapta ise 17 bin olmak üzere 53 bin aileye ulaşıldığını aktaran Vali Pehlivan, "Şimdi üçüncü etap başvuruları başladı. Devlet kaynaklarıyla bu yardımlar yapılırken, bir yandan da hayırsever katkılarıyla gıda yardımlarını dağıtıyoruz. İlk etapta 20 bin gıda kolisi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyaçlar nispetinde bunlar artacaktır. Özellikle ramazanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. İnşallah hem Şırnak hem de ülke olarak virüs ile mücadelede en az hasar ile atlatırız. Korona virüs tedbirlerini uygulamalarını sürdürecek. Vatandaşların havaların düzelmesini fırsat bilerek çıkmamasını gerekli duyurulara ve tedbirlere vatandaşların uyması gerekiyor" diye konuştu.

1 ayda 8 ton et ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını vatandaşların da Ramazan ayını tebrik etti. Şırnak Belediyesi olarak valilik organizasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi olarak Ramazan öncesi gıda ve et yardımı için start verdiklerini aktaran Yarka, şöyle dedi:

"Bugün mezbahanemizde 100 koyun kesiliyor buradaki 2 ton eti Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Bunun yanında 6 bin koliyi ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu her hafta tekrarlanacak ramazan bitene kadar 8 ton et vatandaşlarımıza dağıtılmış olacak. Bu yardımlarda iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla olmuştur. Bu zor süreçte bu tür yardımlaşma ve dayanışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Valilik, Belediye, STK ve diğer kurumlarla yapılan vefa grupları çok önemli şeylere imza atılıyor. Allah herkesten razı olsun."

Vatandaşların ve sevdiklerinin sağlığı için evlerinde kalmaları ricasında bulunan Yarka, vatandaşlara her türlü hizmeti götürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Şırnak Belediyesi, Şırnak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:33 Kaynak: İHA

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