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İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek - Son Dakika

İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek

17.09.2021 10:47
İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek, System.String[]

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde "Çilek Kop'aran Eller" projesi kapsamında kurulan çilek bahçesinde üretilen çilekler, ihtiyaç sahibi ailelerin gelir kaynağı oluyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde "Çilek Kop'aran Eller" projesi kapsamında kurulan çilek bahçesinde üretilen çilekler, ihtiyaç sahibi ailelerin gelir kaynağı oluyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında "Çilek Kop'aran Eller" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 30 üreticiye çilek yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik eğitim verildi. Eğitim sonrası bu üreticilerin içinden belirlenen 3 ihtiyaç sahibi ailenin istifadesine sunulmak üzere 3 dönüm çilek bahçesi hazırlanarak ailelere tahsis edildi. Aileler kendilerine tahsis edilen 1'er dönümlük bahçede çileklerin bakımını özenle yaparak ilk ürünlerini elde etti. Pazar sıkıntısı bulunmayan ve çileklerin kilosunu 20 liraya satan aileler, ev ekonomilerine de katkıda bulunmaya başladı.

"Bu yıl 250 kilo ürün elde ettik"

Ürettikleri çileklerle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını söyleyen üretici Muammer Erdoğmuş, "Kaymakamlığımız tarafından bize imkan sunuldu. Biz de çileklerimizin bakımını yaparak üreterek aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Pazar sıkıntımız yok bu projenin ilk yılı. Tadıyla, aromasıyla hormonsuz ve güzel bir çilek, ondan dolayı da beğeniyorlar. Daha pazara çıkmadan vatandaş burada kendisi alıyor. Bu yıl 250 kilo aldık ve kilosunu 20 TL'den satıyoruz" dedi.

Eşi ile birlikte çilek üreten Neriman Erdoğmuş ise "Bize burası kaymakamlık tarafından tahsis edildi. Biz de şuan bakımını yapıyor, çilek üretiyor ve satıyoruz. Aile ekonomisine bütçemize katkıda bulunuyoruz. Daha önce ev hanımıydım. Buraya ailemle geliyorum çileği, topluyor ve satıyoruz. Geçimimizi budan sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şefaatli'de çilek üretimini artırmak istiyoruz"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de, "Yozgat'ta şeker pancarı ve buğday konusunda yoğun bir üretimimiz var. Şeker pancarı ve buğdaydan vatandaşlımızın kar etmesi için çok büyük ölçekte üretim yapmaları ve büyük ekonomik değerleri tarlaya yatırmaları gerekiyor. Biz de toprak analizimizi yapıp hangi ürünlere biz vatandaşlarımızı yönlendiririz diye sorguladık. Üç tane ürün çıktı karşımıza. Bunlar çilek, lavanta ve çörek otu. Yaptığımız değerlendirme sonucunda çileğe yönelmenin makul olacağını düşündük. KOP İdaresine yazdığımız proje kabul edildi. Burada bir kamu arazisini de vatandaşlarımıza tahsis ederek önce 30 kişiye çilek yetiştiriciliği konusunda eğitim verdik. Sonra bu 30 kişinin arasından en gayretli 3 ailemize birer dekar alanda çilek bahçesini size biz kuracağız dedik. Bu arazinin toprağını biz kamyonlarla özel olarak getirdik ve sulama sisteminden çileklerin dikimine kadar her noktasında bizim çalışmamız ile ortaya çıktı. Üniversiteden hocalarımızda eğitim ve uygulama noktasında sürecin içinde oldular. Şuanda birer dekanlık alanda çilek yetiştiriyoruz. Burada artık vatandaşlarımızın 50 -100 dekar değil de bir veya 5 dekarlık alanda bir üretim yaparak aile ekonomilerine katkı da bulunacağız. Yani büyük ölçekte değil de küçük ölçek de tek başlarına çalışarak nitelikli tarım yapabileceklerini vatandaşlarımıza göstermiş olacağız. Bu anlamda bizim için çok keyifli bir proje oldu. Bu proje sonucunda vatandaşların çok yoğun talebi ile karşı karşıyayız. Çok lezzetli bir ürün çıktı ortaya. Biz şeker pancarı ve buğdayın yanında vatandaşımızın artık her tarla ve bahçede bir çilek bahçesi olsun düsturuyla Şefaatli'nin çok büyük bir kısmında çilek yetiştiriciliğini artırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek
İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek
İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek
İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek
İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek
İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek

Konya Ovası Projesi, Bozok Üniversitesi, Şefaatli, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhtiyaç sahibi ailelere çilekli destek - Son Dakika Ekonomi


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