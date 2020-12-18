İhtiyaç sahibi ailelere her ay yardım - Son Dakika

İhtiyaç sahibi ailelere her ay yardım
18.12.2020 09:14
Kütahya'nın Emet ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Emet İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği tarafından düzenli olarak gıda ve yakacak yardımı yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Emet İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği tarafından düzenli olarak gıda ve yakacak yardımı yapıldığı bildirildi.
Vakfı Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz ailelere yardımlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca her salı ilçemizde kurulan pazar vasıtasıyla ailelerin sebze meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Kış aylarında odun, yakacak yardımı ve ev ekmeği hayrımızı yapıyoruz. Bizler elimizden geldiğince bu yardımlara devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı