Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımına başladı.

SYDV personeli, kömürleri kamyonlara yükleyerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ailelerin evlerine teslim ediyor.

İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez ve köylerde 6 bin 750 ton kömür dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla kömürü ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar götürüp teslim ettiklerini belirten Yalçın, "Bu yıl devletimiz sayesinde vatandaşlarımız kışın evlerinde üşümeyecek. Her yıl düzenli olarak vatandaşlarımıza kışlık yakacak olarak kömür yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.