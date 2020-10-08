Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı - Son Dakika

Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı

08.10.2020 14:05
Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımına başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımına başladı.

SYDV personeli, kömürleri kamyonlara yükleyerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ailelerin evlerine teslim ediyor.

İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez ve köylerde 6 bin 750 ton kömür dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla kömürü ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar götürüp teslim ettiklerini belirten Yalçın, "Bu yıl devletimiz sayesinde vatandaşlarımız kışın evlerinde üşümeyecek. Her yıl düzenli olarak vatandaşlarımıza kışlık yakacak olarak kömür yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.

Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı
Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı
Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı

Emre YALÇIN, Malazgirt, Kömür, Muş, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu
Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı         
15:40
Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı         
15:22
Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi         
14:57
Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi         
14:33
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi         
11:59
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei