Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

15 dakika önce

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de, System.String[]
İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan karara göre, il ve ilçelerde dağıtılacak kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek. 2018 yılında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek. Teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında TCDD'ye öncelik verilecek. İlgili kuruluşlarla TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:37 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Politika
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