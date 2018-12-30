İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

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Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil