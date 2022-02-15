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Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira SED ödüyoruz" - Son Dakika

Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira SED ödüyoruz"

15.02.2022 11:32
Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira SED ödüyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için şubat ayında toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti.

Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz."

SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

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Derya Yanık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira SED ödüyoruz' - Son Dakika


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