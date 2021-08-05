İhtiyaç sahibi ailelerin meyveleri Beypazarı Belediye Bahçesinden karşılanacak - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi'ne ait 'Örnek Meyve Bahçesi'nde yetiştirilen üzümler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Beypazarı Belediyesi tarafından 2016 yılında oluşturulan Örnek Meyve Bahçesinde, kendi personeli ve ekipmanlarıyla tamamen doğal olarak yetiştirilen üzümler hasat zamanının başlamasıyla birlikte, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile Küçük Hafız Şakir Zeyrek Sosyal Hizmetler ve Aşevi Merkezi'mizde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Belediye bünyesinde bulunan yaklaşık 120 dönüm arazi üzerine kurulu olan Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi'nde her yıl mevsimine bağlı olarak organik birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplanan taze meyveler tespit edilen ailelere ikram edilirken her hasat döneminde farklı bir meyve ihtiyaç sahiplerinin sofrasındaki yerini alıyor.

"Meyve bahçemizden elde ettiğimiz ürünlerden herhangi bir kazanç sağlamıyoruz"

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Meyve bahçemizden elde ettiğimiz ürünlerden herhangi bir kazanç sağlamıyoruz. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta güçlük çeken yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin duygularını zedelemeden bahçemizden topladığımız taze meyveleri kendilerine ulaştırıyoruz" dedi. - ANKARA