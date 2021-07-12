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İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden - Son Dakika

İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden

12.07.2021 09:18

İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden İmam hatipli öğrenciler, okul bahçesindeki atıl araziyi bostana dönüştürdü Muş'taki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun yatılı öğrencileri, okul bahçesindeki atıl alanı bostana...

İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden

İmam hatipli öğrenciler, okul bahçesindeki atıl araziyi bostana dönüştürdü

MUŞ - Muş'taki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun yatılı öğrencileri, okul bahçesindeki atıl alanı bostana dönüştürerek, burada yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi idaresi, öğrencilerin talebi üzerine 4 ay önce okul bahçesindeki atıl alanı bostana dönüştürdü. Fideleri tek tek toprakla buluşturan ve aylarca bostana büyük emek sarf eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını almaya başladı. Öğrencilerle birlikte el ele veren idare ve öğretmenler, bahçede patates, maydanoz, domates, biber, patlıcan, kabak, nane, fasulye ve birçok sebze elde ediyor. Bahçeden toplanan sebzeler, tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenci ve civardaki ailelere dağıtılarak hayır duası alınıyor.

"Paylaşım duygularını öğretmeye çalışıyoruz"

Bahçeye gelerek öğrencilerle birlikte sebze toplayan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Muş'un bir tarım kenti olduğunu ve öğrencilerin anlamlı bir çalışmaya imza attığını söyledi. Öğrencilerin bostanda domates, salatalık, biber, fasulye, soğan, patates gibi mahsullere benzer ürünler ektiğini kaydeden Kıvanç, "Burada toplanan ürünler okulumuz çevresindeki ihtiyacı olan ailelere dağıtılmak üzere yetiştiriliyor. Bu bizleri son derece mutlu etmekte. Biz aynı zamanda çocuklarımızın becerilerini bu şekilde geliştirirken bir de değerler eğitimi içerisinde yer alan paylaşım duygularını da öğretmeye çalışıyoruz. Aileler de bu durumdan son derece mutlular. Bazen öğrencilerimizle birlikte burada sebze toplayıp götürüyorlar. Bundan sonraki süreçte daha büyük bir verim elde edeceğiz. Özellikle imam hatip öğrencilerimizin bu değerleri diğer okullarımıza, çevrelerine örnek olma anlamında yapmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Öğrencilerimizi kutluyorum. Bunun yaşamlarına sirayet etmeleri çok önemli. Bir ailenin manavda ihtiyacı olan ve temin etmeye çalıştığı ürünlerimizin hemen hemen tamamı burada bulunmaktadır" dedi.

"İşten anlayan öğrencilerimiz burada çapa yapıp ekime başladı"

Okul Müdürü Nesim Aytepe de, ekim yapılan alanın 4 ay öncesine kadar atıl durumda bir bahçe olduğunu ifade etti. Pansiyonlu öğrencilerin atıl alanı değerlendirme anlamında bir teklifte bulunduğunu anlatan Aytepe, "Öğrencilerimiz burada sebze ekimi yapmak istediler ve bizde çok sevindik, tamam dedik. Daha sonra öğrencilerimiz ve okul idaresi olarak buraya eğildik. Buraya 25 kamyondan fazla toprak getirdik ve bu işten anlayan öğrencilerimiz burada çapalama yapıp ekime başladılar. Anlayan öğrencilerimizin öncülüğünde bu bahçenin oluşturulması güzel bir şey. Bunun dışında hayatında hiç bahçe görmeyen öğrencilerimizde buradan faydalandılar ve ilk defa öğrenmiş oldular" ifadelerini kullandı.

"Atıl durumdaki bir alanı ekilebilir alana dönüştürmenin keyfini yaşadılar"

Öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahiplerini belirlemeye başladıklarını ve öğrenci eliyle sebzeleri dağıttıklarını aktaran Aytepe, "İhtiyaç sahipleri arasında öğrencilerimizde, civardaki mahalle sakinleri de var. Öğrencilerimiz atıl durumda olan bir alanı ekilebilir bir alana dönüştürerek hem onun keyfini yaşadılar, pratik anlamda karşılığını buldular hem de aynı zamanda dağıtım yaparak, paylaşım denen duyguyu bizzat kendileri yaşamış oldular. Bir imam hatip öğrencisine yakışan da buydu, değer öğretmesiydi. Özellikle öğrencilerin, ihtiyaç sahiplerine bu sebzeleri verirken ki duyguları çok daha güzeldi. Bunlar kelimelerle ifade edilemiyor" diye konuştu.

"Sabah akşam gelip burada çapa yaptığımız günler oldu"

Öğrenci İbrahim Aytepe ise okul bahçesinde yer alan boş alanı değerlendirmek istediklerini belirterek, "Okul müdürümüze teklifte bulunarak, burayı verimli bir bostan haline getirmek için izin aldık. 500 metrekarelik bir alanda emeklerimizin sonuçlarını ihtiyaç sahiplerine bizzat verdik. Çok mutluyuz bu durumdan. Gerçekten emeklerimize değdi. Sabah akşam gelip burada çapa yaptığımız günlerde oldu. Emeklerimizin sonucunu almış olduk. İhtiyaç sahiplerini de mutlu etmiş olduk. Bu nedenle mutluyuz" şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden
İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden
İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden
İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden

İmam Hatip Liseleri, Selahaddin Eyyubi, Okul, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden - Son Dakika


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