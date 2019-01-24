İhtiyaç Sahibi Avcı Ailesi Destek Bekliyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde engelli Namık Avcı hayırseverlerden destek bekliyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde engelli Namık Avcı hayırseverlerden destek bekliyor.



Kurtuluş Mahallesinde aylık 50 lira kira ödediği yıkılmaya yüz tutmuş evde eşiyle yaşayan Avcı, sağ kolundaki engeli nedeniyle yüzde 50 engelli raporunun bulunduğunu söyledi.



12 yıl önce dünyaya gelen tek çocuğunun bir süre sonra yaşamını yitirdiğini dile getiren Avcı, şöyle konuştu:



"Sağ kolumun sakatlığından dolayı beni kimse işe almıyor. Evimizin damı yıkılmak üzere. Yağmurdan dolayı ev su doldu. Evim bir oda. Mutfak ve banyoyu aynı yerde kullanıyoruz. Param olmadığından dolayı kırık camları da yapamıyorum. Kırık pencereyi naylonla içeriye hava girmesin diye kapattım."



Bismil Belediyesinin her gün bir öğün yemek getirdiğini aktaran Avcı, "Eşim rahatsız olduğu için iş yapamıyor. Gelirimiz olmadığı için 50 lira olan ev kirasını ödeyemiyoruz. Bu nedenle ev sahibi evden çıkmamızı istiyor. Yetkililerden ve hayırseverlerden ev ve iş bulma konusunda yardım bekliyorum." diye konuştu.

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