İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı

25.04.2022 11:30
İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı

Gaziantep ve Suriye'de bulunan toplam bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemeleri dağıtıldı.

Gaziantep ve Suriye'de bulunan toplam bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemeleri dağıtıldı.

İmkander organizasyonunda hayırseverlerin de desteği ile temin edilen 25 ton patates, 20 adak kurban hayvanın eti ve toplanan gıda paketlerinden oluşan yardımlar Gaziantep ve Suriye'de bulunan toplam bin 100 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. Ramazan ayında verilen fitre ve zekatları da yetimler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek yöneticileri ile gönüllüler, Suriye'de kamplarda yaşayan 800 aile iftar yemeği desteğinde bulundu.

Ayrıca 450 aileye gıda desteğinde bulunulduğunu belirten İmkander Gaziantep Şubesi Başkanı Sait Gökdere, "Bu yılki Ramazan ayında hem Gaziantep'te hem de Suriye'de bulunan toplam bin 100 aileye gıda yardımında bulunduk. Yaklaşık olarak 25 ton patates dağıtımında bulunduk Kesmiş olduğumuz 20 adet Adak kurbanlarıyla onlarca kampta kalan Suriyeli kardeşlerimize et dağıtımında bulunduk. Yine bağışçılarımızın verdiği fitre ve zekatları da yetim ve fakir ailelere ulaştırdık .Yine kamplarda kalan 800 aileye iftar yemeği yardımlarında bulunduk. Peygamber Efendimizin hadisleri şeriflerine istinaden biz Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca 450 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunan Halit Aksoy ve Hacı Abdi Çalar beye katkıları ve destekleri için teşekkür ediyor, Allah-u Teala hayırlarını kabul etsin. Ramazan ayı, ibadet, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu unutmayalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı
İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı
İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı
İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı
İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı

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iftar yemeği, Gaziantep, Ramazan, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhtiyaç sahibi bin 100 aileye et, patates ve gıda malzemesi dağıtıldı - Son Dakika


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