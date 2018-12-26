Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eşofman Dikecekler

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eşofman Dikecekler

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dikiş kursuna katılan kursiyerler, yapacakları eşofmanları ihtiyaç sahibi çocuklara gönderecek.

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eşofman Dikecekler, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dikiş kursuna katılan kursiyerler, yapacakları eşofmanları ihtiyaç sahibi çocuklara gönderecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kurslardaki kursiyerler, ihtiyaç sahiplerine el uzatacak projeler hazırlayıp hayata geçiriyor.

Özalper Semt Konağı Dikiş Atölyesi'nde süren dikiş kursuna katılan 20 kadın, el emekleriyle ihtiyaç sahibi çocuklara dokunmayı hedefliyor. Kurs tarafından temin edilen kumaşları eşofman takımı olarak diken kadınlar, ortaya çıkacak el emeklerini bağışlayacak.

Dikiş ve mefruşat kursu usta öğreticisi Ülkü Bora, zaman zaman ihtiyaç sahipleri için kursiyerlerle birlikte kıyafet dikimi çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin kurs için gerekli tüm imkanları kendilerine sağladığını kaydeden Bora, şunları ifade etti:

"Makinelerimiz de gerekli tüm malzeme ve ortamımız da var. İdarecilerimizin talepleri doğrultusunda bizler de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafetler dikmeye başladık. Esnaf da kumaş alımında indirim sağladı. Ücretini belediyemiz karşıladı. Kursiyerlerimiz de dikimini gerçekleştiriyor. 100 eşofman takımını hazırlayıp teslim edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Malatya, Kültür Sanat
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