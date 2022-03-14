İhtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu

14.03.2022 16:52
İhtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu

Nevşehir'de tehdit ve hakaret iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı alarak cezadan kurtuldu.

Nevşehir'de tehdit ve hakaret iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı alarak cezadan kurtuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tehdit ve hakaret iddiasıyla şüpheli O.U. hakkında yürütülen soruşturma dosyası, uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

Burada yapılan müzakerede müştekiler B.K. ve A.K'nin ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alınması talebi şüpheli O.U. tarafından kabul edildi.

O.U, Nevşehir'de bir ilkokuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere 23 çift ayakkabı alarak cezadan kurtuldu.

Bu arada ayakkabılar, öğrencilere dağıtıldı.

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Cumhuriyet, Nevşehir, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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