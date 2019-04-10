İhtiyaç Sahibi Çocuklara Oyuncak
32 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ortaokul öğrencileri düzenledikleri oyuncak kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:34 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde ortaokul öğrencileri düzenledikleri oyuncak kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor.
TOKİ İstiklal Ortaokulu öğrencileri, "Haydi sen de oyna" sloganıyla başlatılan proje kapsamında topladıkları oyuncakları kırsal alandaki çocuklara ulaştırıyor.
Projeyi yürüten İngilizce öğretmeni Güneş Bal, AA muhabirine, projeyle çocukların birbirleriyle kaynaşmalarını ve paylaşma duygularını kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.
Çocukların evlerinde kullanmadıkları ve yeni aldıkları oyuncakları paketlediklerini anlatan Bal, yaklaşık 1 aydır süren kampanyayla ilk olarak Apaydın ilkokulundaki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdüklerini dile getirdi.
Bal, kampanyanın süreceğini farklı okullara da destek olacaklarını kaydetti.
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