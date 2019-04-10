Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Sahibi Çocuklara Oyuncak

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Oyuncak

32 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ortaokul öğrencileri düzenledikleri oyuncak kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ortaokul öğrencileri düzenledikleri oyuncak kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor.

TOKİ İstiklal Ortaokulu öğrencileri, "Haydi sen de oyna" sloganıyla başlatılan proje kapsamında topladıkları oyuncakları kırsal alandaki çocuklara ulaştırıyor.

Projeyi yürüten İngilizce öğretmeni Güneş Bal, AA muhabirine, projeyle çocukların birbirleriyle kaynaşmalarını ve paylaşma duygularını kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.

Çocukların evlerinde kullanmadıkları ve yeni aldıkları oyuncakları paketlediklerini anlatan Bal, yaklaşık 1 aydır süren kampanyayla ilk olarak Apaydın ilkokulundaki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdüklerini dile getirdi.

Bal, kampanyanın süreceğini farklı okullara da destek olacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:34 Kaynak: AA
Reyhanlı, Hatay, Güncel
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