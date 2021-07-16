Son dakika! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden - Son Dakika

Son dakika! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden

Son dakika! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden
Son Güncelleme: 17.07.2021 01:00

Son dakika yaşam haberine göre Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevincini yaşamaları için kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi aileleri kırsal mahallelerde ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, ekipler özenle hazırladıkları paketleri çocukların bulundukları mahallelere götürerek mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri hediyelerini alan ve büyük mutluluk yaşayan çocukların sevincini paylaştı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden - Son Dakika
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