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İhtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye

55 dakika önce

Türkiye Omurilik Felçliler Derneğinin başlattığı kampanya kapsamında Çaycuma Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce başlatılan mavi kapak kampanyasından temin edilen 2 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

İhtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye, System.String[]
Türkiye Omurilik Felçliler Derneğinin başlattığı kampanya kapsamında Çaycuma Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce başlatılan mavi kapak kampanyasından temin edilen 2 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Kaymakam Serkan Keçeli, törende yaptığı konuşmada, tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.
"Yaş ne olursa olsun ne zaman engelli olacağımız belli değil, yaş cinsiyet, toplumun zengin fakir ayrımı olmadan hepimiz aslında bir engelli adayıyız." diyen Keçeli, "Bugün bir tarafta bir çocuğumuzu akülü sandalyeye kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta yaşlı amcamızın tekerlekli sandalyesini teslim ediyoruz. Mavi kapak kampanyası ilimizde ve ilçemizde çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Zonguldak Temsilciliği Cem Ünal da il genelinde başlatılan kampanya kapsamında 246 akülü tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:49 Kaynak: AA
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