Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev
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İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evleri durulamayacak vaziyette olan iki aileye Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından konteyner ev verildi.

İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evleri durulamayacak vaziyette olan iki aileye Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından konteyner ev verildi.


Altıntaş ilçesine bağlı Alıncık ve Kuyucak köyünde ikamet eden ve yapımı Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce karşılanan yeni konteyner evleri, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu tarafından teslim edildi.


Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, "Özellikle köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam standartlarına dair problemleri yerinde inceleyen ve imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözen kaymakamımıza ve kendisinin nezdinde; devletimize teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kuyucak, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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