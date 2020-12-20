İhtiyaç sahibi kadın kursiyerler, ilk ürünlerini Türk Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi kadın kursiyerler, ilk ürünlerini Türk Kızılay'a bağışladı

20.12.2020 11:05
İhtiyaç sahibi kadın kursiyerler, ilk ürünlerini Türk Kızılay'a bağışladı, System.String[]

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesince yürütülen "Benim de Altın Bileziğim Var" projesi kapsamında açılan kursa katılarak aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, ilk ürünlerini durumu iyi olmayan ailelere verilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesince yürütülen "Benim de Altın Bileziğim Var" projesi kapsamında açılan kursa katılarak aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, ilk ürünlerini durumu iyi olmayan ailelere verilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından maddi sıkıntı çeken ailelerdeki kadınlar için 1 ay önce açılan kurs devam ediyor. Dikiş, nakış ve takı kursuna katılan kadınların hem kendi ayakları üzerinde durmaları hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Halk Eğitim Merkezinden gelen eğitmen tarafından verilen kursa katılan kadınlar, bu sayede hem meslek edinmiş hem de ailelerine katkıda bulunmuş olacak.

Ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri daha sonra belirlenen yerlerde satma imkanı bulacak 14 kadın, yaptıkları şapka, atkı ve kazak gibi ilk ürünler ile İŞKUR'dan aldıkları ilk ücretlerinin bir kısmını da maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılması için Türk Kızılay'a bağış olarak verdi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun 24 Mart'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bizim asıl hedefimiz, bu kardeşlerimizin kazandıkları beceriyi, kendi ekonomilerine katkı sağlayacak hale getirmek. Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer ile görüştüğümüz gibi farklı yerlerde açacağımız stantlarda bu ürünleri pazarlayarak kursiyerlerin gayretlerini ve üretimlerini kazanca dönüştürmüş olacağız." dedi.

"Türk Kızılay gönüllüsü olmak için illa zengin, varlıklı olmaya gerek yok"

Zorda kalanların durumunu en iyi zorda olanların anladığına dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimiz de ilk ürettikleri çocuk şapkası, atkısı ve kazağı gibi el emeği, göz nuru ürünleri, zor durumda olan insanlara verilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı. Bu bizim için çok değerli bir şeydi. Bu insanların böyle duyarlı davranması, zorda kalanların yardımına koşması çok değerli bir şey. Ayrıca İŞKUR'dan ilk ücretlerini aldıklarında da kendi aralarında para toplayarak Türk Kızılay'a bağışladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Türk Kızılay gönüllüsü olmak için illa zengin, varlıklı olmaya gerek yok. Herkes bir Türk Kızılay gönüllüsü. Herkes imkanları ölçüsünde insanlara yardımcı, faydalı olabilir. Biz de hem hocamızı hem de bütün kursiyerlerimizi Türk Kızılay gönüllüsü kabul ediyoruz."

"Bizim de bir katkımız olsun istedik"

Kursiyerlerden Sibel Metin de yaklaşık bir aydır kursa devam ettiklerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay'ın ellerinden tuttuğunu ve ailelerine güzel bir katkıda bulunduklarını aktaran Metin, "Ücretlerimizi de alıyoruz, çok memnunuz. Kursumuz da çok güzel gidiyor. Hocamızdan ve başkanımızdan çok memnunuz. Burada arkadaşlarla can kardeş olduk. Hiçbir sorunumuz yok. Eğlenerek işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Metin, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak, birbirleriyle temas etmeden çalıştıklarına da dikkati çekti.

Türk Kızılay'a başvuru yapan durumu kötü insanlar olduğu için aralarında böyle bir karar aldıklarını anlatan Metin, "Bir hafta içinde ördüğümüz ürünlerimizi ihtiyacı olan ailelerin çocukları yararlansın diye Türk Kızılay'a bağışladık. Aldığımız ilk ücretten de gücümüz yettiği kadar katkıda bulunduk." dedi.

Gülten Hayran, "Dikiş, nakış ve takı eğitimi alıyoruz, çanta yapıyoruz. Böyle şeyleri yapmayı hiç bilmiyorduk. Allah razı olsun hocamızdan ve başkanımızdan. Yaptığımız ilk ürünleri de ihtiyaç sahibi kişilere gitsin istedik ve buraya bağış yaptık. Bizim de bir katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Turna Akdoğan da kursun güzel gittiğini belirterek, bağış yapmak istemelerinin güzel bir şey olduğunu ve yine bağış yapabileceklerini kaydetti.

Kırıkkale, Kızılay, Kadın, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi kadın kursiyerler, ilk ürünlerini Türk Kızılay'a bağışladı - Son Dakika


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