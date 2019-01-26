Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin "Dokuz Eylül Dükkan" Kurulacak

İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin "Dokuz Eylül Dükkan" Kurulacak

19 dakika önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, satış mağazası olarak düşündükleri "Dokuz Eylül Dükkan"ın öğrencilere yönelik bir gelişim projesi olduğunu belirtti.

İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, satış mağazası olarak düşündükleri "Dokuz Eylül Dükkan"ın öğrencilere yönelik bir gelişim projesi olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, kurumsal aidiyeti güçlendirmek ve marka bilinirliğini artırmak amacıyla projelendirilen "Dokuz Eylül Dükkan"ın Alsancak'taki Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezindeki (DESEM) fuaye alanında hizmet vereceği kaydedildi..

Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Hotar, mağaza modelli standın üniversitede bir ilk olduğunu belirtti.

Fiziki altyapısı tamamlanan stantlarının kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını bildiren Hotar, şunları kaydetti:

"Satış mağazası olarak düşünülen Dokuz Eylül Dükkan, aslında öğrencilerimize yönelik bir gelişim projesidir. Buradaki temel hedefimiz, elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimize destek olmak ve öğrencilerimizin de el işi ürünlerini satabilecekleri bir mecra oluşturmaktır. Bunları yaparken hem öğrencilerimizi üretkenlik noktasında teşvik edeceğiz hem de onların kısa süreli istihdam edilmesini sağlayacağız. Burada çalışmak isteyen öğrencilerimize sorumluluklar vererek, onların sosyal hayatlarını da zenginleştireceğiz."

Hotar, DEÜ'nün 85 bin mensubuyla büyük bir aile olduğunu belirterek, "Ailemizin her ferdini düşünerek hareket etmemiz gerektiğini; bunu da öncelikli olarak kurum içi dayanışma ile sağlayacağımızı biliyorum. Aidiyet duygusu dediğimiz kavramın, bu tür projelerin hayata geçirilmesiyle karşılık bulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağaza modelindeki konseptlerini vatandaşlarla bağ kurmada bir araç olarak düşündüklerini bildiren Hotar, Dokuz Eylül Dükkan'ın önümüzdeki günlerde satış yapmayacağı başlayacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:20 Kaynak: AA

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