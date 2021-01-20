İhtiyaç sahibi öğrenciler için tablet teslim töreni ATO'da yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak klavyeli tabletler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'a teslim edildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB'un salgında uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için "tabletsiz öğrenci kalmasın" hedefiyle yola çıkarak başlattığı kampanya kapsamında Ankara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilen klavyeli tabletlerin teslim töreni, ATO Hizmet Binası'nda yapıldı.

Baran, yaptığı konuşmada, Türk iş dünyasının pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"EBA'ya bağlanamayan öğrencilerimize yardımlarımızın ulaştırılması konusunda desteğini esirgemeyen, duyarlılık göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza daha iyi ve daha adil bir eğitim fırsatı sunmak için çalışan herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için hep beraber çalışıyoruz. Güçlü bir geleceğin, güçlü bir neslin elinden çıkacağı bilinciyle eğitimi desteklemeye devam ediyoruz."