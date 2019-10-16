İhtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteği ile ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye bot yardımı yaptı.



Eğitim yardımı olarak alınan botlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş eşliğinde Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Başkan Yardımcısı Serhat Dereli ve Genel Sekreter Alper Püren tarafından öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.



Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle her yıl yapılan eğitim yardımını, bu yıl da mevcut bütçe imkanları ile en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu sene ki, yardımlarımızı da öğrenci sayısını artırmaya ve çocuklarımıza vereceğimiz botlarının kalitesine azami özen göstererek yapmaya çalıştık. Ayrıca yardımın gerçek hak sahiplerine ulaşması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden yardım aldık. Botların ihtiyaç sahibi öğrencimize ulaştıracak olan tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve bizlere finans desteğinde bulunan, başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK