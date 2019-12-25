İhtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hayata Dokunuş Derneği işbirliğiyle hayırsever bir iş adamının bağışıyla ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hayata Dokunuş Derneği işbirliğiyle hayırsever bir iş adamının bağışıyla ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi yanında kerpiç konakların önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan hayırsever iş adamına, belediyeye ile Hayata Dokunuş Derneği temsilcilerine teşekkür etti.

AK Parti döneminde sosyal devlet olgusunu topluma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerleştirdiğini dile getiren Tüfenkci, "Bu dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2020 bütçesine baktığımızda yüzde 6.5 sosyal harcamalara gittiğini çok net olarak görüyoruz. İş adamlarımızın kazandıklarını doğduğu topraklarla paylaşmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gelecek için daha fazla umut taşımamıza vesile oluyor. İnşallah burada bu topraklarda yetişen nice arkadaşlarımızda ilerde bu tür hizmetlere devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 3 bin öğrenciye giyecek yardımı yaban iş adamının isminin açıklanmasını istemediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizler de bunu memleketimizin insanına, öğrencilerimize dağıtmak amacıyla bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Hayırsever iş adamımızı tebrik ediyorum. Allah hayrını makbul eylesin. Daha nice hayırları da kendilerine Allah nasip etsin. Nezaket ve nezahetiyle de gerçekten gönlümüze taht kuran hayırsever iş adamımız ismini açıklamak istemediğini belirtmek istiyorum. Belki bugün burada böyle bir açıklama yapma gereğini de duymayabilirdim ancak teşvik olması noktasında bir yönetici olarak uygun olacağını düşündüm."

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont verildi.

AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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