Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı
Son Dakika Yaşam İhtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı

İhtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel eğitim yardımı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel eğitim yardımı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda ilçedeki ilköğretim okullarında okuyan 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı.


Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Okul Müdürü Yusuf Özcan'ın ev sahipliğinde; Bozüyük Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Veli Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Kısmet Turan, A. Murat Köftecioğlu, İbrahim Bağ ve Oda Genel Sekreteri Bedri Öztürk katıldı.


Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu tip sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Buğra Levent, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımların ulaştırılması konusunda titizlikle çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir başta olmak üzere okul müdürleri ve oda yöneticilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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