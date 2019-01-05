Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kıyafet Yardımı

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kıyafet Yardımı

31 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kıyafet Yardımı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Kızılay ve İstanbul'da faaliyet gösteren Tatvanlı hayırsever bir tekstilci tarafından gönderilen kıyafetler, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Vakıf personelleri tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı kapsamında ilçe merkezindeki ilk ve ortaokullardaki ihtiyaç sahibi yaklaşık bin öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

Kıyafet yardımı alan ihtiyaç sahibi öğrenciler, dağıtımı gerçekleştirilen vakıf personellerine ve kendilerine kıyafet yardımı yapan hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

İstanbul, Kızılay, Bitlis, Tatvan, Güncel
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