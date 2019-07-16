Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes
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İhtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes

10 saat önce

Kızılcahamam'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.

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Kızılcahamam'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.
Kızılcahamam Merkez Talebe Yurdu tarafından Kazım Karabekir Caddesi'nde açılan kermese, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, yurt yöneticileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Adak kesimi ve duanın ardından açılış kurdelesi kesildi, satışa sunulan ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Kermesin 1 hafta süreyle açık kalacağı belirtildi.
Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:47 Kaynak: AA
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