İhtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes
10 saat önce
Kızılcahamam'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.
Kızılcahamam Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:47 Kaynak: AA
'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.
Kızılcahamam Merkez Talebe Yurdu tarafından Kazım Karabekir
Caddesi'nde açılan kermese, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, yurt yöneticileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Adak kesimi ve duanın ardından açılış kurdelesi kesildi, satışa sunulan ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.
Kermesin 1 hafta süreyle açık kalacağı belirtildi.
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