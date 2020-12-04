İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı

04.12.2020 14:48
İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde yaşayan ve oluşan göçükler nedeniyle tehlikeli hale gelen 82 yaşındaki bir vatandaşının evinin onarıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde yaşayan ve oluşan göçükler nedeniyle tehlikeli hale gelen 82 yaşındaki bir vatandaşının evinin onarıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinin Bolatlı Mahallesi'nde yaşamını yalnız sürdüren 82 yaşındaki Atıf Çapar'a yardım eli uzattı. Tek geçim kaynağı yaşlılık aylığı olan Çapar'ın torununun müracaatı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları, yaşlı şansın evinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kısa süre içinde evin tadilatı gerçekleştirildi. Akif Çapar, tavanı akıtan ve duvarlarının sıvaları dökülen evinde artık güvenle ve huzurla yaşıyor. Ayrıca Çapar, hafta içi her gün Büyükşehir Belediyesinin aşhanesinden sıcak yemek hizmeti de alıyor.

"Çareyi Büyükşehir Belediyesinde bulduk"

Dedesi için Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunan Buse Geneş, "Dedemle, annem ve ben ilgileniyoruz. Bu süre zarfında bizim de durumumuz olmadığı için Mersin Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Dedemin evi önceden dökülüyordu, yaşanılacak halde değildi. Sonrasında sıcak yemek ihtiyacını giderdiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Atıf Dede yeni yaşını belediye ekipleriyle kutladı

Mutluluğu gözlerinden okunan Atıf Çapar'a ekipler bir de doğum günü sürprizi yaptı. 1938 doğumlu Atıf Dede, 82. yaşını belediye ekipleriyle kutladı. Atıf Çapar, "Vahap Seçer'in gönderdiği işçiler evimi yaptı, Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehir olarak her zaman ihtiyacı olanların yanındayız"

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, maddi imkanı olmayan ailelere yangın, sel gibi yaşanan doğal afetlerde tadilat desteği verilerek eşya yardımında da bulunulduğunu ifade etti. - MERSİN

İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı
İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı
İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi vatandaşın evi belediye ekiplerince onarıldı - Son Dakika


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