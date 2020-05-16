İhtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapattı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapattı

ELAZIĞ'da yaşayan İbrahim Kayaoğlu (53), çevresinin desteği ile ramazan ayında Osmanlı'dan gelen 'Zimem Defteri' geleneğini sürdürerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapatıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapattı, System.String[]

ELAZIĞ'da yaşayan İbrahim Kayaoğlu (53), çevresinin desteği ile ramazan ayında Osmanlı'dan gelen 'Zimem Defteri' geleneğini sürdürerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapatıyor.

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem' (borç) defteri geleneği Elazığ'da yaşatılmaya çalışılıyor. 1 çocuk babası İbrahim Kayaoğlu çevresinin de desteği ile gönüllü olarak bu geleneği sürdürüyor. Özellikle mahalle aralarındaki bakkallara giren Kayaoğlu, veresiye alışveriş yapan ve ödeme durumu olmayan kişilerin borçlarını ödüyor. 6 bakkal gezip borçları kapatan Kayaoğlu'nun hedefi ramazan ayı boyunca 15 bin TL'lik borç kapatmak.

'VATANDAŞLARIMIZIN BORÇLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kentte Zimem Defteri geleneğini hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten İbrahim Kayaoğlu, 'Şu anda bakkallarımızı ziyaret edip maddi durumu iyi olmayan, veresiye alan vatandaşlarımızın defterlerini kontrol edip onların borçlarını kapatmaya çalışıyoruz. Burada kanaat önderi arkadaşlarımızla birlikte karar verdik ve bazı borçların bir kısmını bazılarının da tamamını kapattık. Rabbim, vesile olan, bizim buraya gelmemize sebep olan, yardımda bulunan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, vatandaşlarımızdan razı olsun. Biz elçilik görevi yapıyoruz. Veren elden alan elin haberdar olmaması lazım. Şu anda kimin borcunu kapattığımızı biz de bilmiyoruz. Veren arkadaşlarımızı biliyoruz fakat onların ismini telaffuz etmiyoruz. Allah verenden de alandan da razı olsun" dedi.

50 yıldır bakkal işleten Zeki Kaya, "Ramazan ayında durumu iyi olmayan arkadaşlar, komşular, veresiyecilerimiz var. Hayır sahipleri gelip vatandaşların borçlarını kapattı. Çok çok teşekkür ederim? diye konuştu.

Bakkal Ahmet Demir de hayırseverlerin, borcunu ödeyemeyecek olan insanların veresiye borcunu kapattıklarını dile getirerek, 'Allah hepsinden razı olsun' ifadelerini kullandı.


İbrahim Kayaoğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapattı - Son Dakika

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