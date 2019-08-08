Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması
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İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), Kurban Bayramı öncesinde takip ettiği evlerde bayram temizliği yapıyor. TEBEV, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşların yanında olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ediyor.

TEBEV ekipleri bu kapsamda sorumluluğunu üstlendiği 74 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor.

Çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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