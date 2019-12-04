Son Dakika Haberleri: Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu
Son Dakika Güncel Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu - Son Dakika

Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliğinin organizasyonu ile Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen proje kapsamında akülü sandalye dağıtımı yapıldı.

Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliğinin organizasyonu ile Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen proje kapsamında akülü sandalye dağıtımı yapıldı.


6 adet akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine Çaycuma Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen törenle verildi. Dağıtım sonrası Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal, şunları söyledi; "Bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayıp destek olan Bartın İl Jandarma Komutanımız Fahri Semiz'in eşi Mehtap Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kendi kişisel sergisinde ürünlerini satarak omurilik felçlileri derneğine destek için sandalye alımına katkıda bulundu.


Engelli vatandaşlarımıza yardımlarımızı devam edecek. Ayrıca 5 yıldır bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Okullarda toplanan kapaklar Omurilik Felçlileri Derneğine teslim ediliyor. Bunun sonucunda alınan sandalyeler ihtiyaç sahibi kardeşlerimize veriliyor. Hem çevre bilinci oluşması hem de engelli vatandaşlarımız hakkında pozitif bir düşünce olması için öğrencilerimizi de çağırdık. Bu mutluluğa ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sandalyelerden faydalanacak vatandaşlarımız toplumda daha iyi bir şekilde kaynaşmış olacak. Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak bütün vatandaşlarımız bütün hizmetlere kavuşacaklar. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutlarım" dedi.


Daha sonra sırası ile kampanyaya katkı veren Atatürk İlkokulu, 75'nci Yıl İlkokulu, Gemiciler Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ve Velioğlu İlkokulu Müdürlerine teşekkür plaketi verildi. Cem Ünal ayrıca katkılarından dolayı Kaymakam Muharrem Coşgun ve Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz'in eşi Mehtap Semiz'e tekerlekli sandalye figürlü şilt takdim etti. Akülü tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşlar da desteklerinden dolayı Omurilik Felçlileri Derneğine teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai
Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:06:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]