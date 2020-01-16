İhtiyaç sahipleri için 335 soba bağışlandı - Son Dakika

Bursa'da faaliyet gösteren bir esnaf odası, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 335 soba bağışladı.

Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Sanatkarı Odası tarafından bağışlanan sobalar, düzenlenen törenle 7 ilçe belediyesi ve Somuncu Baba Vakfı ile Yeşeren Umutlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkililerine teslim edildi.

Oda Başkanı Bedri Gülşen, etkinliğin bu yıl 17'inci kez düzenlendiğini belirterek, "Soğuk kış günlerinde bu sobaların ailelere ulaştırması çok önemli. İnşallah bundan sonra da bu etkinliğimiz kalıcı olur." diye konuştu.

Törenin ardından sobalar, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık belediyelerine ait araçlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı.