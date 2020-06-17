İhtiyaç sahipleri için 40 dönüme nohut ekildi - Son Dakika

İhtiyaç sahipleri için 40 dönüme nohut ekildi

Silivri'de ihtiyaç sahipleri için 40 dönüm araziye nohut ekimi gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahipleri için 40 dönüme nohut ekildi, System.String[]

Silivri'de ihtiyaç sahipleri için 40 dönüm araziye nohut ekimi gerçekleştirildi. Yakın zamanda elde edilecek mahsuller Silivri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın tarım projelerine devam ettiği belirtildi. Göreve gelir gelmez Silivri Belediyesi'ne ait arazilerde üretim seferberliği başlattığı hatırlatılan Yılmaz'ın, bu kapsamdaki projelere bir yenisini daha eklediği duyuruldu. Nisan ayında gerçekleştirilen nohut ekiminin yapıldığı arazide incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, yakın bir zaman sonra elde edilecek mahsulün Silivri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirtti.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yüzde 15'i kullanılan arazilerin ekim işlemini bir yıl gibi sürede yüzde 85 artırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, uygulanan projelerin araştırma, geliştirme ve sosyal amaçla hayata geçirildiğini ifade etti.

"TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİMİZİ 30 KAT ARTIRDIK"

Silivri'nin, İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek tüm potansiyelleri bünyesinde barındırdığını kaydeden Başkan Yılmaz, "Silivri, İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı hükmünde olan, yedi bin yıla yakın tarihi geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi mirası, coğrafi konumu, tarım, turizm, ticaret sahaları ve gönlü güzel insanları ile eşsiz özellikleri içinde taşıyan İstanbul'un en güzel ilçesidir. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden birisi belediyemize ait üretime elverişli arazileri tespit etmek ve işlemek oldu. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesindeki TÜRAM'da geçmiş yıllarda sadece yüzde 15'i kullanılan arazilerin tamamını ektik. Bir yıllık çalışma ile yüzde 85 artış yaparak yüzde 100'ünü kullandığımız bir seviyeye getirdik. Ayrıca belediyemize ait 350 dönüm arazide daha üretim çalışmaları gerçekleştirdik. Yaklaşık 600 dönüm araziyi ekmiş bulunmaktayız ve yeni ekimler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AYÇİÇEĞİNDEN FASULYEYE KADAR BİRÇOK ÜRÜN ELDE EDİLECEK

Yapılan ekim faaliyetlerinden bahseden Başkan Yılmaz, "Bugüne kadar 300 dönüm arpa tohumu, 50 dönüm lavanta ile 30 dönüm arazide mürver, kekik, nane, biberiye gibi tıbbi aromatik bitki, 70 dönüm ayçiçeği, 10 dönüm çeşitli türlerde buğdaygiller, 40 dönüm nohut, 50 dönüm atalık tohumdan sebze ekimi, 10 dönüm fasulye ekim ve dikimi yaptık. 4 küçük ve 4 büyük olmak üzere toplam 8 serada topraksız tarım uygulamaları, sebze fidesi üretimi, deneme ve köklendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Başkan Yılmaz, özellikle meyve, sebze ve bakliyat gibi ürünlerin Silivri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını dile getirerek, "Biz aynı zamanda sosyal belediyeciliğin gereği neyse onu da yerine getiriyoruz. Hem çiftçimizin yanındayız hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin. Atalık sebze fidelerimizin ekimini geçtiğimiz günlerde yaptık, hasatla birlikte yaygınlaştırılması için ücretsiz dağıtacağız. Yine 300 dönüm araziye ektiğimiz arpa tohumlarını çiftçilerimize ücretsiz hediye edeceğiz. Buradan çıkan samanları da hayvancılıkla uğraşan köylülerimize bedelsiz dağıtacağız. Diğer yandan mevsimine göre hasadını yaptığımız ürünleri Gıda Bankası marifetiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Silivri, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahipleri için 40 dönüme nohut ekildi - Son Dakika

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