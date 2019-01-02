İhtiyaç Sahipleri İçin "Barış Köprüsü"

Siirt
'te bedensel engelli Barış Amcalar, sosyal medyadan "Barış Köprüsü" adıyla başlattığı kampanya ile topladığı yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.
19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Amcalar, kendisi gibi engellilere yönelik sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.
Engellilerin tekerlekli sandalye ve akülü araç ihtiyacının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık giysi, kitap, kırtasiye ve diğer eğitim malzemesi ihtiyacının karşılanması için çalışma yürüten Amcalar, toplanan yardımları köy okullarında öğrencilere ulaştırıyor.
Bu okullardan biri de Kurtalan
ilçesine bağlı Bozhöyük köyündeki Bozhöyük 80. Yıl İlk ve Ortaokulu.
"15 bin çocuğa ulaştık"
Amcalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için 6 yıl önce mavi kapakla başladığını söyledi.
Kampanyayı ihtiyaç sahipleri için de yürüttüğünü dile getiren Amcalar, "Sosyal medya aracılığıyla yaptığımız çağrıyla yurt içi ve yurt dışından onlarca hayırsever bize ulaşıyor. Sosyal medya üzerinden 'Barış köprüsü' kurduk. Yoruluyoruz ama çocukların mutluluğunu görünce her şeyi unutuyoruz." dedi.
Amcalar, hayatını çocukların ve gençlerin mutluluğuna adadığını dile getirdi. Hollanda
'dan gönderilen 56 kışlık botu Batman
sınırındaki Bozhöyük köyünde dağıttıklarını anlatan Amcalar, "15 bin çocuğa ulaştık, bu sayıyı inşallah 100 binlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Daha çok hayırsevere ulaşmayı umut ediyoruz." diye konuştu.
Okul Aile Birliği Başkanı İlyas Ayyıldız da sosyal medyadan ulaştıkları Amcalar'ın desteğiyle köydeki öğrencilerin bot ihtiyacının karşılandığını belirtti.
Ayyıldız, "Kış mevsimindeyiz. Sosyal medya üzerinden kampanya yapan Barış Bey'e ulaştık. Öğrencilerin ihtiyaçları olan listeyi ulaştırdık ve kendileri de sağ olsunlar bu ihtiyaçları getirdiler." diye konuştu.
Öğrenciler de kendilerine ulaştırılan yardımlar için teşekkür ettiler.