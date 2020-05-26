İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar - Son Dakika

İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri için doğal el sabunu üretip ücretsiz dağıtacak.

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri için doğal el sabunu üretip ücretsiz dağıtacak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle el sabunu yapımına başlayan Dernek üyeleri, 2 bin 500 sabun üretip ücretsiz dağıtmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Muhammet Gül'ün girişimleriyle sabun malzemelerini temin eden üyeler, dernek binasının bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları kalıba karışımı dökerek, sabunları yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından "Mücadeleye ne yaparak katkıda bulunabiliriz?" diye düşündüklerini söyledi.

En son UNHCR ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Trabzon'da el sabunu yapan firmaları araştırdıklarını ancak bulamadıklarını anlatan Gül, "Yaklaşık 6 kişilik ekiple 10 gün önce çalışmalarımıza başladık. İlk başlarda üretimi deneme yanılma yöntemiyle yaptığımız için çok sıkıntı çektik ama şu anda sistemi oturttuk." dedi.

Gül, Kovid-19'dan korunmanın en önemli kuralının temizlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle göçmenleri uyarıyoruz. Evlerine kadar sabunları götürüyoruz. Ellerini yıkamalarını ve maskelerini takmaları gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü hep birlikte hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kullandığımız sabunların da doğal olması ve cilde zarar vermemesi gerekiyor. Bu konuda da elimizden gelen gayreti göstererek, sabunlarımızı üretiyoruz."

Üretim sorumlusu Kübra Yusufi de sabun yapımıyla ilgili internet üzerinden videolar izleyerek, kullanılan malzemeleri tedarik ettiklerini belirtti.

Yusufi, sabun mayası ve zeytinyağı kullanarak el sabunu elde ettiklerini dile getirdi.

El sabununun sıcak ve soğuk döküm olarak ikiye ayrıldığını anlatan Yusufi, şöyle konuştu:

"El sabunu yapmak oldukça zahmetli ve sabır isteyen bir iş. Biz sıcak döküm el sabunu imal ediyoruz. Malzemeleri ateş üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca sürekli karıştırıyorsunuz. Günlük ortalama 3 döküm gerçekleştiriyoruz. Bu dökümlerden şu anda yaklaşık 200 el sabunu elde ediyoruz. El sabunlarımızı renklendirerek de farklı bir görünüm elde ettik. Üretime başladığımız 10 gün içerisinde bin 200 sabun ürettik."

İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı         
11:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi         
10:58
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz         
10:46
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü         
10:38
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı         
10:27
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
10:11
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti         
09:55
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti         
09:52
Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var         
09:48
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum         
09:46
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış         
09:23
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı         
09:19
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki? Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?         
09:05
WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor         
08:54
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı         
08:37
Sunucu Seda Akgül, fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Sunucu Seda Akgül, fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?         
08:34
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek         
08:23
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 13:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]