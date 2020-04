İhtiyaç sahipleri için gıda kolisi dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.



Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda malzemesi bulunan koliler, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.



Dağıtım ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bizler her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. İçinde bulunduğumuz süreçte de pek çok vatandaşımız ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı içerisine girdi. Bizde sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın her şartta yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine teslim ettiğimiz gıda kolimizin içerisinde her ailenin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunuyor. Bu süreci toplum dayanışması içerisinde hep birlikte atlatacağız" dedi. - MUĞLA