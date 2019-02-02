İhtiyaç Sahipleri İçin Her Gün 300 Porsiyon Yemek Hazırlanıyor
56 dakika önce
Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevinde, her gün 300 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine servis ediliyor.
Tepebaşı
Belediyesi Nihal- İsmail Akçura
Aşevinde, her gün 300 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine servis ediliyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 90 aileye öğle ve akşam yemeği olmak üzere toplam 300 porsiyon yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor.
Günlük rutin olarak 90 haneye 300 porsiyon yemek bizzat ulaştırılırken konu hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi yetkilileri, "Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak 90 haneye 300 porsiyon sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda bu rakamlar artabiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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