İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar - Son Dakika

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

ELAZIĞ - Elazığ'da kağıt toplayıcıları, Elazığ Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için giysi, ayakkabı ve oyuncakları bıraktığı paylaşım noktasına girerek kendi ihtiyaçlarından fazla olan malzemeleri çaldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi tarafından 'Küçük Paylaşımlarla Büyük Mutluluklara' sloganıyla hayata geçirilen ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve oyuncakların bulunduğu paylaşım noktasına sabah saatlerinde gelen kağıt toplayıcıları, kutunun penceresinden küçük bir çocuğu geçirerek elbiseleri dışarı çıkardı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan kıyafetleri dışarı çıkaran kağıt toplayıcıları, poşetlere koydukları kıyafetleri kağıt toplama aracına koyarak olay yerinden uzaklaştı.

O onlar çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.