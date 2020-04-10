İhtiyaç sahipleri için 'Sosyal destek kart' uygulaması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhtiyaç sahipleri için 'Sosyal destek kart' uygulaması başlatıldı - Son Dakika

İhtiyaç sahipleri için 'Sosyal destek kart' uygulaması başlatıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki maddi durumu zayıf vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 'Sosyal destek kartı' uygulamasını hayata geçirdi.

İhtiyaç sahipleri için 'Sosyal destek kart' uygulaması başlatıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki maddi durumu zayıf vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 'Sosyal destek kartı' uygulamasını hayata geçirdi.


Bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) aracılığıyla Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine rutin yardımlarda bulunan Adıyaman Belediyesi, yardımların daha sağlıklı bir şekilde yerine ulaşması için 'Sosyal destek kart' uygulamasını hayata geçirdi.


Adıyaman Belediyesinin yeni uygulaması hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Sosyal belediyecilik anlayışı gereğince Adıyaman il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 'Sosyal destek kartını' hizmete koyduk. Bu uygulamadaki asıl amacımız, vatandaşlarımız arasında oluşabilecek ekonomik olumsuzlukları gidererek sosyal hayata bağlanmalarını sağlamaktır. Şimdiye kadar kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Toplumsal Gelişim Merkezimiz tarafından yapılan yardımların yerine uygulamaya konulan 'Sosyal destek kart' sistemi sayesinde artık elden dağıtım dönemini sona erdirmiş olacağız. 'Sosyal destek kartı' ile vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını para kullanmadan istedikleri marketlerde rahatlıkla yapabilecekler. Bu uygulamadaki bir diğer avantaj ise elden yapılan dağıtımdaki insan gücü ve popülasyonun en aza indirilmiş olacak olmasıdır. İnşallah bu uygulamamız ile alan el ile veren el arasındaki yardımlaşmadan kaynaklanan olumsuzluklar giderilerek, kimsenin onuru zedelenmeden ihtiyaçların giderilmesi sağlanır" dedi.


'Sosyal yardım kartından' eşi vefat etmiş kadınlardan yardım hakkına sahip olanların, engelli ve yaşlı yardımı alan vatandaşların, evde bakım aylığı imkanını kullanan vatandaşların ve eşi asker olan yada şehit ve gazi yakınlarının yararlanacağını da söyleyen Kılınç, "Yardımlarımıza başvuran vatandaşlarımızın, kurumumuzda çalışan uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeleri neticesinde ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğu ve giderilmesi için neler yapılabileceği sosyal yardımları değerlendirme komisyonumuz sonucunda karara bağlanmaktadır. Yardımlarımızdan faydalanmak isteyen hemşerilerimiz; muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, kimlik fotokopisi, evde yaşayan tüm bireyler için aile tablosu, evdeki 16 yaş ve üzeri tüm bireyler için e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden kimlik ibrazı ile alınabilecek olan SGK hizmet dökümü ve provizyon sorgulaması, başvuru dilekçesi ve 1 adet fotoğrafla başvuruda bulunabilecekler. Bu yeni projemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:12 Kaynak: İHA

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