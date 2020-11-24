İhtiyaç sahipleri için sosyal market; gelinlik de var - Son Dakika

İhtiyaç sahipleri için sosyal market; gelinlik de var

24.11.2020 10:51
İhtiyaç sahipleri için sosyal market; gelinlik de var, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi'nin toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya destek olmak amacıyla kurduğu 'Sosyal Market' ücretsiz gıda ve giyim alışverişi imkanı sunuyor.

Beyoğlu Belediyesi'nin toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya destek olmak amacıyla kurduğu 'Sosyal Market' ücretsiz gıda ve giyim alışverişi imkanı sunuyor. Yardım malzemeleri arasında gelinlik de bulunuyor. Gelin adayları, kuru temizlemesi yapılan gelinliklerden beğendiğini seçerek düğün sonrası teslim ediyor.

İstanbul Beyoğlu'nda 10 yıl önce kurulan sosyal market gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin, talep ettiği malzemeleri evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Eğitim gören çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının yanı sıra her bayram öncesinde de 4 bin çocuğa bayramlık hediye ediliyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ALIŞVERİŞ KARTI VERİLİYOR

İhtiyaç sahipleri verilen alışveriş kartı sayesinde marketten istediklerini alabiliyor. Destek alan kişilerin aile durumları ve ailedeki kişi sayıları göz önünde bulundurularak yardımlardan faydalanması sağlanıyor. Önemli kurumlardan gelen desteklerin yanı sıra ilçedeki market, manav ve mağazalardan alınan ürünler, hijyen koşullarına uygun şekilde paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

GELİN ADAYLARINA DA DESTEK OLUNUYOR

Yardım malzemeleri arasında gelinlik de eklendi. Gelin adayları, kuru temizlemesi yapılan gelinliklerden beğendiğini seçerek düğün sonrası tekrar teslim ediyor.

"BİR İYİLİK KERVANI"

Sosyal Market'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi Sosyal Marketi yaklaşık 10 yıllık altyapısı olan ve bugün on binlerce insanımıza hizmet eden bir çalışma. İyi günde kötü günde hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımızın yanında olan bir iyilik kervanına sahibiz" dedi.

Her ay 4 bin 155 aile çatısı altında 21 bin 755 insanımıza yardım sağladıklarına değinen Yıldız, gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine giyecek kışlık ve yazlık kıyafetleri de ulaştırdıklarını ifade etti.

"BİN 600 KİŞİYE SICAK YEMEK ULAŞTIRDIK"

Pandemi döneminde de sosyal marketin aktif olarak çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Yıldız, "Yaklaşık 8 ayda yüz on bin ihtiyaç sahibine ulaştık. Yine pandemi döneminde günde bin 600 kişiye sıcak yemek ikram ettik. Yaklaşık 150 ailenin tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme ihtiyacı da sosyal marketimizden karşılandı. Kış mevsimi geliyor, yakacak gibi yardımları da yine aynı şekilde buradan sağlıyoruz. Vatandaşlar, marketimizden et ve kuru gıda gibi bebek bezi ve bebek mamasını da buradan temin edebiliyorlar" dedi.

"FAZİLETLİ ŞEHİRLERİN ÖZELLİĞİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA"

Yeni doğan bin 300 bebeğe hoş geldin bebek projesi kapsamında hediye paketi ulaştırdıklarını söyleyen Yıldız, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Pandemi döneminde geçici olarak işten çıkarılan vatandaşlarımızın günlük ve aylık ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştık. Pandemi dönemi zor bir süreç oldu. Ama dayanışma ve yardımlaşma ile ve bu günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü faziletli şehirlerin özelliği dayanışma ve yardımlaşmadır. Muhtarlardan aldığımız bilgilere göre yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine sosyal kart sistemi üzerinden yüklediğimiz krediler ile düzenli olarak sosyal marketten istediklerini veriyoruz."


İhtiyaç sahipleri için sosyal market; gelinlik de var
İhtiyaç sahipleri için sosyal market; gelinlik de var

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahipleri için sosyal market; gelinlik de var - Son Dakika


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